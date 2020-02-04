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Бизнесменам из ОАЭ предложили на выбор три гостиницы в Минске. Какую выбрали?

В конце ноября мы писали, что Мингорисполкому поручили определить, какую гостиницу в столице можно отдать на модернизацию крупным арабским инвесторам. В итоге уже в январе арабам показали три отеля на выбор, сообщили REALTY.TUT.BY источники.

Фото booking.com

В ноябре в Беларусь приезжал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар, который обсуждал с Александром Лукашенко возможность работы этой структуры в нашей стране. Тогда нескольким представителям инвесторов из ОАЭ не удалось заселиться в Минске в один отель из-за отсутствия свободных мест, поэтому пришлось выбрать разные. Они, как бизнесмены, оценили высокую загрузку и спрос на хорошие гостиницы в Минске, поэтому и предложили модернизировать одну из старых гостиниц в современный отель.

После этого Мингорисполкому была поставлена задача проанализировать работу гостиниц по разным критериям, чтобы на основании этого анализа можно было подобрать подходящую для модернизации арабами.

Как рассказали источники, в январе бизнесменам из ОАЭ показали три выбранные гостиницы: «Турист» на Партизанском, «Спутник» на Чкалова и недостроенный «Хаятт» на Старовиленской.

Инвесторы заинтересовались всеми этими объектами, но, судя по всему, больше всего им понравился «Турист». Во-первых, из-за потенциала здания. Во-вторых, из-за потенциала места: прямо у метро и недалеко от будущего Национального футбольного стадиона. Но пока конкретного решения они не приняли и поехали в ОАЭ думать.

Как рассказывал в ноябре тогдашний первый вице-премьер Александр Турчин, для модернизации гостиницы арабским инвесторам нужно около шести месяцев.
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