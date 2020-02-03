+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нефть рекордно подешевела. Коронавирус виноват?

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 55 долларов впервые с 3 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 19:51 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на баррель Brent составляла 54,29 доллара. Баррель американской марки WTI с поставкой в марте в ходе торгов 3 февраля опускался до 49,92 доллара.

Стоимость нефти падает на фоне распространения смертельного коронавируса в Китае и опасений в связи со снижением спроса на сырье. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем, пишет lenta.ru

Ранее сообщалось о возможности проведения странами ОПЕК экстренного заседания в феврале, на котором будет обсуждаться влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок и возможность дальнейшего сокращения добычи для поддержания цен.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru