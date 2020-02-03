Специалисты проинспектировали все 527 школ региона. В 523 из них были выявлены недостатки и нарушения. Основными из них являются ненадлежащее техническое состояние элементов зданий и инженерных систем, несоблюдение противопожарных норм и правил, а также содержание территорий, помещений и инженерных систем в ненадлежащем санитарном состоянии. Не обеспечивают школы в полном объеме общественную и дорожно-транспортную безопасность.





В 83% школ региона не проводились обследования строительных конструкций зданий специализированными организациями (их необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет). А в Ельском, Лельчицком, Октябрьском и Петриковском районах, Новобелицком, Железнодорожном, Советском и Центральном районах Гомеля по результатам обследований школ не приняты меры по выполнению рекомендаций в отношении проведения ремонта.









Неисправности систем автоматических пожарных сигнализаций выявлены в 10 учреждениях общего среднего образования. Были установлены факты неисправности средств противопожарной защиты и пожаротушения. Выданы соответствующие рекомендации.





Практически во всех районах области и Гомеле были выявлены нарушения санитарных норм и правил.





По результатам коллегии Гомельскому облисполкому совместно с гор- и райисполкомами области предложено обеспечить приведение школ в надлежащее техническое, санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние.



