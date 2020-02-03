+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пока гром не грянул: КГК выявил нарушения почти во всех школах Гомельской области

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области рассмотрели результаты мониторинга учреждений общего среднего образования региона, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Специалисты проинспектировали все 527 школ региона. В 523 из них были выявлены недостатки и нарушения. Основными из них являются ненадлежащее техническое состояние элементов зданий и инженерных систем, несоблюдение противопожарных норм и правил, а также содержание территорий, помещений и инженерных систем в ненадлежащем санитарном состоянии. Не обеспечивают школы в полном объеме общественную и дорожно-транспортную безопасность.

В 83% школ региона не проводились обследования строительных конструкций зданий специализированными организациями (их необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет). А в Ельском, Лельчицком, Октябрьском и Петриковском районах, Новобелицком, Железнодорожном, Советском и Центральном районах Гомеля по результатам обследований школ не приняты меры по выполнению рекомендаций в отношении проведения ремонта.


Неисправности систем автоматических пожарных сигнализаций выявлены в 10 учреждениях общего среднего образования. Были установлены факты неисправности средств противопожарной защиты и пожаротушения. Выданы соответствующие рекомендации.

Практически во всех районах области и Гомеле были выявлены нарушения санитарных норм и правил.

По результатам коллегии Гомельскому облисполкому совместно с гор- и райисполкомами области предложено обеспечить приведение школ в надлежащее техническое, санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru