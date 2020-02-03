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Чалый: поставки нефти из США возможны. Вопрос — выгодно ли это

Независимый аналитик Сергей Чалый сомневается, что Беларусь сможет наладить выгодные поставки нефти из США.

Сергей Чалый / Мария Войтович, Еврорадио

Причина в логистической сложности подобного проекта, пишет euroradio.fm

Аналитик вспоминает, что десять лет назад, когда Беларусь начинала поставки нефти из Венесуэлы, был реализован вариант с “замещением”. Венесуэльская нефть поставлялась в США, а взамен Беларусь получала тот же объём азербайджанской нефти — через порт Южный под Одессой.

“Тогда мы так и не сумели прогарантировать нужные объёмы. В итоге Украина отказалась от этого проекта”, — добавляет Чалый. В случае если контракт с США будет достаточно крупным, этот вариант реализуем.

“Северный” путь также имеет ограничения — в первую очередь по размерам танкеров, которые могут входить в Балтийское море.


“Там узкие и глубоководные проливы Дании. Проходят такие, как мы купили в Норвегии. 80 с копейками тысяч [тонн]. И всё, — комментирует Еврорадио Чалый. — И плюс, опять же, поставка работает только железнодорожным транспортом, потому что труба [на севере Беларуси] сейчас нефункциональна, там даже технической нефти сейчас нет”. 

Во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. 

"Вам нужно только обратиться к нам", — сказал он.

Скептики сразу же вспомнили, что США сами импортируют нефть. Однако, по словам Чалого, Соединённые Штаты также являются и экспортёром, и располагают нужными объёмами нефти. Для полной загрузки обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов нужно 24 млн тонн нефти в год.
Мария Войтович
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