Чалый: поставки нефти из США возможны. Вопрос — выгодно ли это

Сергей Чалый / Мария Войтович, Еврорадио





Причина в логистической сложности подобного проекта, пишет euroradio.fm





Аналитик вспоминает, что десять лет назад, когда Беларусь начинала поставки нефти из Венесуэлы, был реализован вариант с “замещением”. Венесуэльская нефть поставлялась в США, а взамен Беларусь получала тот же объём азербайджанской нефти — через порт Южный под Одессой.





“Тогда мы так и не сумели прогарантировать нужные объёмы. В итоге Украина отказалась от этого проекта”, — добавляет Чалый. В случае если контракт с США будет достаточно крупным, этот вариант реализуем.





“Северный” путь также имеет ограничения — в первую очередь по размерам танкеров, которые могут входить в Балтийское море.









“Там узкие и глубоководные проливы Дании. Проходят такие, как мы купили в Норвегии. 80 с копейками тысяч [тонн]. И всё, — комментирует Еврорадио Чалый. — И плюс, опять же, поставка работает только железнодорожным транспортом, потому что труба [на севере Беларуси] сейчас нефункциональна, там даже технической нефти сейчас нет”.





Во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.





"Вам нужно только обратиться к нам", — сказал он.





Скептики сразу же вспомнили, что США сами импортируют нефть. Однако, по словам Чалого, Соединённые Штаты также являются и экспортёром, и располагают нужными объёмами нефти. Для полной загрузки обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов нужно 24 млн тонн нефти в год.



