МАРТ задним числом поднял цену на газ для промышленности
МАРТ утвердил базовую цену на природный газ для промпотребителей с 1 января на уровне 555,21 рубля ($263,1) за 1 тыс. кубометров, при условии потребления до 600 млн куб. метров в 2019 году.
Это предусмотрено постановлением министерства №8.
Для потребителей, которые выбирают более 600 млн куб. метров газа, цена установлена в размере 333,14 рубля за 1 тыс. кубометров.
Для тех, кто выходит за установленные лимиты потребления, цена на газ обернется суммой 791,06 рубля за 1 тыс. куб. метров.
Одновременно на 2,4% снижена цена на газ для бюджетных организаций, предприятий жилкомхоза (516,58 рубля за 1 тыс. кубометров), энергоемких предприятий (379,53 рублей).
Напомним, для Беларуси пока не определена цена на импортируемый газ с 1 марта 2020 года. В 2019-м входная цена российского газа для нашей страны составляла $127 за 1 тыс. куб. метров. Этот уровень по договоренности с «Газпромом» сохранен на январь-февраль 2020 года.
По статистике, Беларусь ежегодно импортирует из РФ 18-20 млрд кубометров газа.
По данным СМИ, надбавка компании «Газпром трансгаз Беларусь» к цене импортируемого газа при продаже его в систему «Белтопгаза» составляет 19%.
Источник: officelife
16:35 03/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение