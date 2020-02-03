МАРТ задним числом поднял цену на газ для промышленности

Это предусмотрено постановлением министерства №8.

Для потребителей, которые выбирают более 600 млн куб. метров газа, цена установлена в размере 333,14 рубля за 1 тыс. кубометров.





Для тех, кто выходит за установленные лимиты потребления, цена на газ обернется суммой 791,06 рубля за 1 тыс. куб. метров.





Одновременно на 2,4% снижена цена на газ для бюджетных организаций, предприятий жилкомхоза (516,58 рубля за 1 тыс. кубометров), энергоемких предприятий (379,53 рублей).





Напомним, для Беларуси пока не определена цена на импортируемый газ с 1 марта 2020 года. В 2019-м входная цена российского газа для нашей страны составляла $127 за 1 тыс. куб. метров. Этот уровень по договоренности с «Газпромом» сохранен на январь-февраль 2020 года.





По статистике, Беларусь ежегодно импортирует из РФ 18-20 млрд кубометров газа.





По данным СМИ, надбавка компании «Газпром трансгаз Беларусь» к цене импортируемого газа при продаже его в систему «Белтопгаза» составляет 19%.