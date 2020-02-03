"Амкодор" начнет серийное производство автогрейдеров

"Принято решение с февраля приступить к серийному производству автогрейдеров как базовой модели, так и в облегченной комплектации, конфигурация которой была рекомендована потребителями. Она отвечает требованиям заказчика и, кроме того, делает цену на машины более привлекательной", - отметили в "Амкодоре".





Холдинг также начинает создание автогрейдера более тяжелого класса с большей производительностью.





Кроме "Амкодора" в Беларуси никто не выпускает автогрейдеры, хотя это и востребованная техника. Сегодня в стране эксплуатируются 450 похожих по функциональному назначению машин. Их совокупный износ составляет 80%. Поэтому инженеры холдинга взялись за конструирование новой машины "Амкодор 165". Первую промышленную партию автогрейдеров получили организации КУП "Минскоблдорстрой" в мае 2019 года. Во время испытаний специалисты внесли предложения по совершенствованию машины, которые "Амкодор" использовал при доработке техники.