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"Амкодор" начнет серийное производство автогрейдеров

Холдинг "Амкодор" начнет серийное производство автогрейдеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"Принято решение с февраля приступить к серийному производству автогрейдеров как базовой модели, так и в облегченной комплектации, конфигурация которой была рекомендована потребителями. Она отвечает требованиям заказчика и, кроме того, делает цену на машины более привлекательной", - отметили в "Амкодоре".

Холдинг также начинает создание автогрейдера более тяжелого класса с большей производительностью.

Кроме "Амкодора" в Беларуси никто не выпускает автогрейдеры, хотя это и востребованная техника. Сегодня в стране эксплуатируются 450 похожих по функциональному назначению машин. Их совокупный износ составляет 80%. Поэтому инженеры холдинга взялись за конструирование новой машины "Амкодор 165". Первую промышленную партию автогрейдеров получили организации КУП "Минскоблдорстрой" в мае 2019 года. Во время испытаний специалисты внесли предложения по совершенствованию машины, которые "Амкодор" использовал при доработке техники.

Холдинг "Амкодор" основан в 1927 году. Сегодня это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин
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