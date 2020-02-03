+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Отстающие хозяйства Витебщины объединят в 7 агрохолдингов

Отстающие сельхозорганизации Витебской области объединят в холдинги, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире телеканала "Беларусь 1".

Укрупнение сельхозпроизводств предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области, пояснил Анатолий Хотько.

"Суть в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса - дать финансовое оздоровление этим объединениям. При рассмотрении у Президента было акцентировано внимание, чтобы финансовое оздоровление в дальнейшем дало возможность для производственного, экономического роста", - рассказал Анатолий Хотько.

В 7 объединенных структур войдут около 130 сельхозпредприятий.

Всего в Витебской области 240 хозяйств, из них более 40 будут работать самостоятельно. Финансовое оздоровление по указу №399 от 2 октября 2018 года проходят около 30 хозяйств. Есть список из порядка 20 сельхозорганизаций, куда мог бы прийти инвестор.

На совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, прошедшем в конце января, Александр Лукашенко поручил доработать указ о развитии агропромышленного комплекса региона.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru