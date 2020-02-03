Отстающие хозяйства Витебщины объединят в 7 агрохолдингов
Отстающие сельхозорганизации Витебской области объединят в холдинги, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире телеканала "Беларусь 1".
Укрупнение сельхозпроизводств предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области, пояснил Анатолий Хотько.
"Суть в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса - дать финансовое оздоровление этим объединениям. При рассмотрении у Президента было акцентировано внимание, чтобы финансовое оздоровление в дальнейшем дало возможность для производственного, экономического роста", - рассказал Анатолий Хотько.
В 7 объединенных структур войдут около 130 сельхозпредприятий.
Всего в Витебской области 240 хозяйств, из них более 40 будут работать самостоятельно. Финансовое оздоровление по указу №399 от 2 октября 2018 года проходят около 30 хозяйств. Есть список из порядка 20 сельхозорганизаций, куда мог бы прийти инвестор.
На совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, прошедшем в конце января, Александр Лукашенко поручил доработать указ о развитии агропромышленного комплекса региона.
09:46 03/02/2020
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