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Прокол от Нацбанка: бензин в Беларуси дорожал, хотя мировые цены на нефть падали

Национальный банк Беларуси в своём отчёте об инфляции в IV квартале случайно уличил госконцерн "Белнефтехим" в лукавстве, пишет Office Life.

Белоруские нефтяники обосновывают повышение цен на топливо по копейке постоянным ростом мировых цен на нефть. Но из данных Нацбанка следует, что бензин дорожает независимо от нефти.

Так, описывая изменение регулируемых цен в Беларуси, Нацбанк отмечает, что в декабре темпы их роста снизились. А причина этого кроется в "снижении интенсивности повышения розничных цен на топливо в 2019 году относительно прошлого года в условиях формирования более низких средних мировых цен на нефть". То есть мировые цены на нефть снижались, а топливо в Беларуси всё равно дорожало, пусть и менее быстрыми темпами.
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