Пенсии по-новому: какие пенсионные новшества ввели в 2020 году

Пенсионный возраст снова повысился

С 1 января 2020 года возраст выхода на пенсию планово увеличился еще на полгода. Теперь мужчины выходят на пенсию в 62, а женщины — в 57.





Повышение пенсионного возраста в Беларуси началось в 2017 году. В общей сумме он увеличится на три года, но постепенно — по полгода в год. Завершится процесс в 2022 году. Тогда мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно.





В прошлом году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только для женщин. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. А в этом году Александр Лукашенко поручил властям оценить эффективность пенсионной реформы.





Минимальный страховой стаж — тоже

Вместе с пенсионным возрастом на те же полгода увеличился и страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. В него входят периоды работы с уплатой обязательных взносов в Фонд соцзащиты (но есть исключение — о нем ниже). В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года. Он тоже увеличивается на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет. В 2013 году минимальный страховой стаж вырос с 5 до 10 лет, в 2015-м — с 10 до 15 лет, а с 2016-го начал повышаться на полгода каждый год.





Те белорусы, которым не хватило страхового стажа для трудовой пенсии, могут получать социальную. Женщинам ее начинают выплачивать в 60 лет, мужчинам — в 65. Сейчас социальная пенсия составляет 119,94 рубля.





Службу в армии для солдат-срочников планируют включить в страховой стаж

По идее, в страховой стаж входит только то время, когда человек работал и платил взносы в Фонд соцзащиты. Есть еще и общий трудовой стаж, в который засчитывается, например, учеба в вузе или отпуск по уходу за ребенком. Срочная служба в армии раньше тоже не входила в страховой стаж, однако начиная с 1 января 2020 года этот период планируют в него включить. Соответствующий указ сейчас находится на рассмотрении президента.





Срочную службу в армии включат в страховой стаж по инициативе Миноброны как часть «комплекса мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы». Против такого решения выступали Минтруда и Минфин.





Изменились правила, по которым начисляются профессиональные пенсии

Нововведения коснулись и профессиональных пенсий, которые получают те, кто работает в особых условиях. К ним относятся, к примеру, те, кто трудится на вредных и опасных работах, артисты, спортсмены, некоторые педагогические и медицинские работники и так далее.





Система профессионального пенсионного страхования для таких работников существует с 1 января 2009 года. Тем, кто отработал более половины требуемого «особого» стажа после этой даты, назначают уже профессиональную пенсию. Однако из-за относительно небольшого периода накоплений эта пенсия получилась достаточно маленькой. Поэтому тем, кто наработал не менее половины требуемого стажа до 2009 года, разрешили вернуться в старую пенсионную систему и получать пенсию в размере пенсии по возрасту.





Кроме того, власти увеличили размер отчислений на профессиональную пенсию, которую наниматели платят в дополнение к обязательным страховым взносам в Фонд соцзащиты. Для некоторых категорий они выросли более чем в два раза.





Доктора наук и профессора получат надбавки

С 1 января 2020 года солидную прибавку к пенсии получат белорусы, у которых есть степень доктора наук и ученое звание профессора. Доплата составляет 370 рублей (две базовые ставки, которые используются при расчете оплаты труда бюджетников). Чтобы получить эту доплату, нужно проживать в Беларуси, иметь одновременно докторскую степень и профессорское звание, а также не работать. Тем, кто обратится за надбавкой в ограны соцзащиты, начислять ее начнут со следующего календарного месяца.





Период, за который берут зарплату для расчета пенсии, увеличился на год

Для расчета пенсии учитывается зарплата начиная с 1994 года. Соответственно, с 2020 года «расчетный» период составляет уже 26 лет. В прошлом году он равнялся 25 годам.

