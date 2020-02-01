Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе не снизился, как ожидалось, а вырос, причем весьма существенно: на 1,2% – до 2,138 белорусских рубля за доллар. Произошло неожиданное разрастание эпидемии пневмонии в Китае, которое привело к обвалу курсов развивающихся валют и изменило настроения участников валютного рынка РБ, пишет "Белрынок"





Средневзвешенный курс евро на БВФБ поднялся на 1% и достиг 31 января 2,3569 рублей за евро.





Средневзвешенный курс российского рубля за неделю уменьшился на 0,9% – до 3,3857 белорусского рубля за 100 российских.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась за неделю на 0,1%. А объем торгов валютами на БВФБ в среднем за день составил 77,4 млн. рублей против 74,8 млн. рублей на предыдущей неделе. Для окончания месяца объем торгов оказался необычно высоким. Это указывает на одновременное увеличение спроса на валюту и ее предложения.









Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют





В банковской системе Беларуси происходит что-то странное, так как не наблюдается традиционного для конца месяца увеличения рублевой ликвидности. На это указывает снижение объема предложения средств на депозиты в Нацбанке со сроком 7 дней. 29 января банки предложили 1 409 млн. рублей против 1 459,5 млн. рублей 22 января. Год назад ситуация с ликвидностью за последнюю неделю января значительно улучшилась. Средневзвешенная ставка 29 января составила 8,88% годовых, чуть ниже, чем 22 января, когда она равнялась 8,89% годовых.





Ситуация с нефтью продолжает оставаться сложной. На прошедшей неделе норвежская нефть начала поступать на Нафтан. Но ее хватит ненадолго, а вопрос о дальнейших поставках российской нефти по-прежнему не решен. В феврале нефтяные компании группы «Сафмар», которые контролирует Михаил Гуцериев, планируют поставить в РБ всего 250 тыс. тонн нефти. В январе они планировали поставить 750 тыс. тонн, но в связи с покупкой норвежской нефти план был снижен до 500 тыс. тонн. То есть, в феврале они просто допоставят то, что должны были поставить в январе.





Что касается других источников нефти, то по ним пока идут переговоры. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил премьер-министру Сергею Румасу провести переговоры с Казахстаном о поставке казахской нефти.





Глава белорусского правительства 30-31 посетил Алматы, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Он провел переговоры с главой правительства Казахстана. Там Сергей Румас также встретился с новым главой правительства РФ – Михаилом Мишустиным. Сергей Румас сообщил, что они договорились встретиться в Москве в ближайшее время и обсудить там все нерешенные вопросы.





Несмотря на происходящие события на рынке нефти, Нацбанк не собирается менять свою валютную политику. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в своем докладе «Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка — итоги за 2019 год и задачи на 2020 год», прочитанном на расширенном заседании правления банка 23 января.





Он проинформировал, что чистое предложение валюты со стороны населения и предприятий РБ в 2019 году выросло в 2 раза и достигло 2,3 млрд. долларов. Эту валюту активно скупал Нацбанк. Объем покупки Сергей Калечиц не назвал. Он подчеркнул, что тем самым Нацбанк предотвращал существенную переоцененность рубля. О какой переоцененности идет речь, Сергей Калечиц не пояснил.





В 2020 году Нацбанк, как сообщил Сергей Калечиц, сохранит режим плавающего валютного курса, по-прежнему будет скупать валюту, и продолжит уменьшение присутствия Нацбанка на валютном рынке в целях сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля. В то же время наращивать золотовалютные резервы в 2020 году Нацбанк не планирует, более того, они даже могут сократиться с 9,4 млрд. долларов на начало 2020 года до 7,3 млрд. долларов. Такой прогноз, как пояснил Сергей Калечиц, сделан с учетом необходимости погашения в текущем году правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств примерно на 4,3 млрд. долларов, а также с учетом рисков, связанных с налоговым маневром в России.





Все эти планы не предполагают возникновения ажиотажного спроса на валюту, а также серьезного ухудшения состояния мировой экономики, что вполне возможно в случае углубления эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом.





Но подобное развитие ситуации нельзя исключить. На текущей неделе ясность по данному вопросу, по-видимому, не наступит, поэтому ситуация останется неопределенной. Существуют предпосылки для роста стоимости, но Минфин с Нацбанком, по-видимому, будут стремиться этого не допустить. Тем не менее, обеспокоенность физических и юридических лиц в связи с возможной девальвацией белорусского рубля может вырасти. Мало того, что не решен вопрос с поставками нефти, ничего хорошего Беларуси не сулит и падение цен на нефть и сырьевые товары на мировом рынке, так как это в перспективе приведет к дополнительному сокращению доходов страны от экспорта.





Таким образом, в случае обострения ситуации с эпидемией можно ожидать, что стоимость валютной корзины продолжит расти, причем более быстро, и увеличится за текущую неделю примерно на 0,5%.









Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс





Европейская валюта на прошедшей неделе немного ослабела против доллара (по данным на середину пятницы 31 января, которые отражены на БВФБ). К этому привело, в основном, появление в начале недели худших, чем прогнозировалось, данных об ожиданиях руководителей немецких компаний в опросе, проведенном институтом Ifo. В результате курс евро приблизился к уровню 1,1 долларов за евро.





В то же время, евро поддержало благополучное завершение истории с брекзитом. Были осуществлены последние формальности, связанные с оформлением выхода Британии из ЕС, и 31 января выход был осуществлен. Однако реально пока ничего не изменилось, и до конца текущего года стороны еще должны заключить торговое соглашение, после чего произойдет настоящий развод





При этом давление на доллар против евро оказало решение ФРС США сохранить ставки по федеральным фондам в диапазоне 1,5-1,75%. При этом ФРС сообщила о намерении поддерживать ликвидность в банковской системе США посредством проведения операций РЕПО до апреля этого года.





В то же время, доллар немного поддерживает китайская эпидемия, так как она увеличивает привлекательность защитных валют, среди которых доллар находится на первом месте. Нынешняя эпидемия может оказаться намного более серьезнее предыдущих. В пятницу 31 января число заболевших в КНР составило 9692, а умерших – 213. А Всемирная организация здравоохранения 30 января признала вспышку коронавирусной пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.





На текущей неделе стабильность курса евро могут нарушить и другие факторы.





В пятницу 31 января стало известно о падении индекса PMI в Чикаго за январь до 42,9, что оказалось намного хуже прогноза, равного 48,9. А в декабре прошлого года индекс составлял 48,2. Это привело к скачку курса евро на рынке форекс почти до 1,11 долларов за евро. Если на текущей неделе данные получат подтверждение со стороны других индикаторов, курс евро может продолжить рост. Но, с другой стороны, ожидаемое распространение эпидемии должно оказать давление на курс евро. Поэтому по итогам недели можно ожидать только небольшого укрепления евро – на 0-0,5%.









Прогноз курса доллара на Московской бирже





Российский рубль на прошедшей неделе пострадал от китайского коронавируса намного значительнее, чем евро. Появление все новых новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации в Китае и во всем мире приводило к резким подъемам курса доллара на Московской бирже. Это вызывалось двумя факторами. Во-первых, падала цена на нефть на мировом рынке. Во-вторых, иностранные инвесторы активно забирали свои средства с развивающихся рынков, в том числе и из России. Последний скачек произошел 31 января, после того, как появилось сообщение о появлении первых двух заболевших на территории России. В результате курс доллара уверенно превысил уровень 63 рубля за доллар и пошел к 64 рублям.





Не исключено, что ослаблению рубля поспособствовало и новое правительство РФ. В Росбанке сообщили, что 28 января остатки банков на корсчетах в Банке России выросли на 545 млрд. рублей, и эти деньги, скорее всего, пришли из бюджета. Подобные действия могут способствовать ослаблению рубля, хотя, конечно, главным фактором, способствующим этому, являются события в Китае. В связи с этим аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что курс доллара может подняться до 64 рублей за доллар.





Он может подняться и выше, если продолжится падение цен на нефть. Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли считает, цена на нефть Brent может снизиться до 55 долларов, а WTI – до 47-50 долларов за баррель.





Впрочем, российские эксперты не ожидают значительного обвала курса рубля, более того ожидают, что после завершения эпидемии курс доллара опуститься до 60 рублей за доллар, и советуют покупать рубль. Это поддержит его курс.





Таким образом, в случае расширения эпидемии пневмонии на текущей неделе можно ожидать новых значительных колебаний курса доллара на Московской бирже, а по итогам недели курс может подняться еще примерно на 1%.









Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю





На БВФБ также возможны резкие колебания курсов валют, а по итогам недели курс доллара может увеличиться примерно на 1%, в том случае, если ситуация с пневмонией значительно ухудшится. Курс евро может подняться в большей степени, а курс российского рубля немного снизиться.









Прогноз на понедельник 3 февраля





Во второй половины торгового дня 31 января курс евро на рынке форекс резко вырос: примерно на 0,7% и достиг 1,1095 долларов за евро.





Во второй половине пятницы 31 января курс доллара на Московской бирже вырос почти на 1% и достиг 63,25 63,9150 рубля за доллар.





Судя по данной динамике, в понедельник 3 февраля курс доллара на Московской бирже может вырасти на доли процента на фоне скачка курса евро на величину порядка 1% и обвала курса российского рубля на величину около 0,5%.