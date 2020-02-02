Растаев: Почему Беларусь еще долго не будет цифровой державой

На первом месте оказались США, наша западная соседка Польша – на 26-м, Россия заняла последнее место. А знаете, на каком месте оказалась Беларусь? А ни на каком. Нас туда вообще не включили. Вероятно, не посчитали объектом, достойным исследований, пишет "Солидарность"





«Мы бы всех их победили, только нас не замечают», – улыбнулся бы классик. Ну, а если серьёзно, то всё закономерно – нашей державе пока ещё далеко до гордого звания цифровой, и это не удивительно: дом, смотритель которого боится цветов, никогда не будет благоухать розами. Максимум, чем там будет пахнуть – освежителем воздуха «Сюрприз полей».









Гарант отечественной стабильности не раз признавался в своей нелюбви к современным технологиям. Интернет для него – «уникальная мусорка», Wi-Fi – «матерное слово», а «пальцами тыкать в айпады» – вообще не президентское дело.





Можно только гадать, каких трудов Александру Лукашенко стоило подписать декрет о цифровой экономике – перед подписью надо же худо-бедно разобраться во всех этих майнингах и блокчейнах. Они и для опытного-то юзера не всегда ясный лес, а уж для человека, который, по его же признанию, на собственный сайт не может зайти без помощи младшенького, и подавно.





На днях, во время визита в Шклов, гарант снова коснулся этой темы, признавшись, что у него «даже нет мобильного телефона»: «Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность… Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется?»





Но мало кто из мировых лидеров сегодня не пользуется гаджетами. Так же как мало кто из них боится, что это может влиять на безопасность. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью к твиттеру, хотя его мобильник мечтали бы взломать многие спецслужбы и террористы. Украинский президент Владимир Зеленский давно дружит с фейсбуком, хотя российская ФСБ наверняка бы не отказалась покопаться в его смартфоне.





Ни тот, ни другой не намерены отказываться от гаджетов и возвращаться к голубиной почте. Ведь у руководителя любой страны есть служба безопасности, которая заботится, в том числе, о цифровых коммуникациях первого лица. Да и пользуются первые лица не простыми «мыльницами», а аппаратами, снабжёнными надёжной системой защиты.





Такие аппараты есть и в Беларуси. В мае 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик продемонстрировал публике свой телефон – спецмодель для высших чинов. «Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона», – рассказал он.





Неужто главный чекист не мог подогнать такой же прибамбас и своему патрону? Да легко! Но тот, как и любой авторитарный лидер наших дней, находится в плену страхов и ретроградных установок, характерных для такого типа руководителей.





Естественно, состояние «головы» сказывается на жизни всей «рыбы». Можно создать хоть десять ПВТ, дать им льготы и зарплаты, какие не снились людям, получающим 170 рублей, издать кучу декретов, а толку всё равно будет мало: пока у руля государственной власти стоят люди, мозгами застрявшие в прошлом веке, страна так и будет плестись в ряду аутсайдеров.





Новые технологии требуют нового мышления, новых подходов, новых общественных и политических отношений. ПВТ в свободной стране может стать настоящим драйвером развития экономики и общества. ПВТ в авторитарном государстве так и останется «шарашкой».