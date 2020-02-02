Госсекретарь США похвалил белорусский ПВТ

Напомним, госсекретарь США посетил Парк высоких технологий во время своего визита в Беларусь 1 февраля. Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил его с работой EPAM, Flo Health, Mapbox и Saygames. Майклу Помпео также показали 3D-голограмы от «Кино-мо Текнолоджис» и белорусские очки дополненной реальности от «Изовак».



