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В Голландии больше не будут продавать сигареты: их просто никто не покупает

Нидерландские филиалы немецкой торговой сети Lidl полностью откажутся от продажи сигарет к 2022 году из-за низкого спроса, сообщает NL Times.



В последние годы продажи сигарет резко сократились, из-за чего супермаркеты стали терять часть прибыли

«В Нидерландах наблюдается абсолютно чёткая тенденция к отказу от курения. Это заметно на кассах. Мы не хотим противопоставлять себя складывающейся ситуации, поэтому отказ от продажи сигарет является для нас логичным шагом», — заявили представители Lidl Netherlands.

Статс-секретарь Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхейс поддержал решение об отказе продажи сигарет и назвал его «фантастическим». Он выразил надежду, что другие супермаркеты последуют примеру Lidl.


Магазины торговой сети Lidl в Германии, где находится её штаб-квартира, пока не планируют убирать с полок сигареты

«Мы формируем наш ассортимент исходя из пожеланий клиентов», — сообщил пресс-секретарь немецкого отделения.

В последние годы власти Нидерландов приняли меры, чтобы снизить число курильщиков. В 2008-м вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе и барах, причём правительство планирует распространить запрет и на открытые веранды. В супермаркетах табачную продукцию не разрешено держать в поле зрения покупателей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Нидерландах ежедневно курит 20% населения. С 2000 по 2015 год число курильщиков снизилось почти на треть.
UAinfo
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