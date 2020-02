Госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, что США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. По-английски это звучит как «competitive price», а вот на русский СМИ переводят это словосочетание по-разному.





В онлайн-словаре делового английского языка businessdictionary.com приводится следующее определение выражения «competitive price»: A price lower than that offered by the competitors, or a price made more attractive because of added incentives, such as longer payment terms. Перевод: цена, которая ниже цены конкурентов или более привлекательная по другим параметрам, например с отсрочкой платежа.





Кембриджский словарь английского языка так описывает выражение «competitive price»: Competitive prices, services, etc. are as good as or better than other prices, services, etc. Перевод: конкурентные цены — это цены на том же уровне или ниже, чем другие цены, услуги и т. д.





Таким образом, в контексте предложения Помпео можно говорить о том, что он предложил Беларуси покупать американскую нефть со скидкой от мировой цены. Только вот что от Беларуси требуется взамен, госсекретарь США пока не уточнил.





Не уточнил Помпео и другие детали возможной сделки, если она состоится. Продать-то Беларуси можно что угодно и по какой угодно цене, но встает вопрос логистики. Американскую нефть в Беларусь можно доставлять только танкерами через литовские, латвийские и украинские порты, однако пропускная способность железной дороги не позволяет закрыть всю потребность Беларуси в нефти.