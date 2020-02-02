Как всегда по воскресеньям: бензин дорожает на 1 копейку
Розничные цены на моторное топливо с 2 февраля вновь увеличатся на одну копейку.
"С 2 февраля 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются", - говорится в сообщении на официальном сайте концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,69, АИ-95-К5-Евро – Br1,79, АИ-98-К5-Евро – Br2,01, ДТ – Br1,79, проинформировали в концерне.
Это пятое подорожание автотоплива в Беларуси в текущем году.
Как сообщалось, в 2019 году топливо в республике дорожало 28 раз, в 2018 году - 27 раз. Стоимость, как правило, увеличивалась на 1 копейку.
08:41 02/02/2020
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