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Компания ASBIS купила долю в беларусском стартапе Clevetura за 584 тыс. долларов

Компания ASBIS Enterprises. дистрибьютор IT-продуктов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, подписала соглашение о покупке 40% акций беларусского стартапа Clevetura LLC, резидента ПВТ.

Сумма сделки – 584 тысячи долларов, говорится в пресс-релизе Asbis.

Clevetura в 2019 году представила первую в мире интуитивную клавиатуру Click&Touch. В клавиши клавиатуры встроены сенсоры. Клавиатура распознает касания, нажатия и жесты. Она вышла на рынок под брендом Prestigio.

Сейчас Clevetura работает над клавиатурами нового поколения, которые смогут использоваться в ноутбуках, планшетах, iPad и телевизорах.


Гендиректор и председатель совета директоров ASBIS Сергей Костевич отмечает, что первые месяцы продаж клавиатуры идут успешно, продукт популярен среди индивидуальных клиентов и производителей IT-продуктов. «Инвестиция отвечает стратегическому развитию ASBIS не только в сфере дистрибуции, но и в сфере разработки и производства инновационных IT-технологих», – заявил он.

ASBIS является дистрибутором продуктов Prestigio, Canyon, Atlantech. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в 26 странах. В 2018 году выручка компании составила 2,1 млрд долларов.
reform.by
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