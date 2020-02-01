В России назвали Беларусь основным каналом санкционной продукции
Большая часть санкционной продукции поступает в Россию с территории Беларуси. Об этом заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.
В своем докладе глава ФТС уделил борьбе с поставками «санкционных» товаров из Европы большое внимание, и один из членов Совета задал ему вопрос, что же мешает пресечь эти поставки.
«Основная проблема здесь в том, что наши партнеры по единому экономическому союзу не присоединились к нашим ответным санкциям. Основная часть "санкционки" идет в основном на белорусском направлении», — ответил Булавин.
Он добавил, что в основном «санкционку» ввозит бизнес, и пора принимать меры по привлечению таких поставщиков к ответственности.
Булавин также рассказал, что в последние годы количество такой ввозимой продукции снижается. Пик, 9 тыс. тонн, был в 2017 году. А в 2019-м было выявлено 4 тыс. тонн «санкционки».
Белорусский Таможенный комитет, в свою очередь, утверждает, что основную часть "санкционки" через Беларусь ввозят сами россияне. В частности, недавно такое заявление сделал глава ГТК Юрий Сенько. По его данным, общий объем санкционной продукции, изъятой за прошлый год белорусскими таможенниками из незаконного оборота, превысил 14 тыс. тонн.
"Белорусский партизан"
12:24 01/02/2020
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