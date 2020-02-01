Напомним, впервые бронеавтомобили ASILAK демонстрировались на выставке MILEX 2019 в Минске в экспозиции ООО "БСВТ-новые технологии", пишет abw.by





До сих пор эта компания была известна как разработчик и производитель оптических и оптико-электронных прицелов, приборов и систем наблюдения, тренажеров и симуляторов, навигационного оборудования, самоходных роботизированных комплексов, стрелкового оружия гражданского и военного назначения, приспособлений для бесшумной стрельбы к стрелковому оружию, Кроме того, компания выполняет работы по модернизации военной техники и авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия. Производство бронеавтомобилей - это новое направление в деятельности "БСВТ-новые технологии".





Отметим, что линейка многоцелевых легкобронированных автомобилей ASILAK-1 перед запуском в серийное производство претерпела некоторые изменения по сравнению с моделями ASILAK, представленными на MILEX 2019 и фактически являвшимися клонами российских бронеавтомобилей "Буран" (BURAN).





Одно из главных отличий - автомобили линейки ASILAK-1 сертифицированы с двигателем ЯМЗ-53443 (Евро-5), который имеет следующие характеристики: рабочий объем - 4,43 л; номинальная мощность - 150 л.с.; максимальный крутящий момент - 490 Н·м; масса - 480 кг. (Первоначально был заявлен мотор ЯМЗ-53442 с мощностью 200 л.с. - такой же стоит и на "Буранах".). Максимальная скорость - 100 км/ч. Расход топлива - 15 л/100 км. Емкость баков - 2х105 л. Запас хода - 1400 км.





Агрегатная база автомобилей ASILAK-1 - от грузовиков ГАЗ. Коробка передач - механическая 5-ступенчатая. "Раздатка" - механическая 2-ступенчатая, с ручным управлением. Главная передача - одинарная, гипоидная.





Подвеска передняя - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя - зависимая, двух видов: 1) на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными подрессорниками; 2) на двух основных и двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными подрессорниками.





Рулевое управление - с гидроусилителем, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор". Тормозная система - с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа.





Модульная конструкция позволяет создавать бронеавтомобили различной конфигурации. Общее для всех представителей рода ASILAK - усиленная рама, двигатель, трансмиссия, кабинный модуль, противоминная защита, силовой передний бампер.









Кабинный модуль - сварной, бронированный, двухместный, двухдверный. Выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм.





Бронирование моторного отсека не только защищает подкапотное пространство автомобиля, но и обеспечивает дополнительную защиту кабины бронеавтомобиля при фронтальной атаке. Двигатель оснащен специальной системой забора и подготовки воздуха для эксплуатации в условиях сильной задымленности и преодоления водных преград.

ASILAK-1-APC6 - для разведки и не только

Бронированный автомобиль ASILAK-1-APC6 класса Armoured personnel carrier предназначен для обеспечения выполнения разведывательных задач, перевозки ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением. Вместимость - 6 человек: двое размещаются в кабинном модуле, четверо - в пассажирском отсеке с четырьмя распашными дверями (бронирование по периметру и крыше; откидные легкосъемные сиденья расположены продольно спинками друг к другу по схеме 2+2).





Фото "БСВТ-новые технологии"





Двери и люки (два в кабинном модуле, два - в десантном) имеют двуслойную конструкцию. Внутренний слой из малоуглеродистой стали позволяет минимизировать явление рикошета, а также распространение вторичных поражающих элементов.









Снаряженная масса APC6 - 7980 кг. Грузоподъемность - 850 кг. Габаритные размеры: длина - 5850 мм, ширина - 2260 мм (2720 мм по зеркалам заднего вида), высота - 2450 мм. Колесная база - 3770 мм. Дорожный просвет - 340 мм. Размерность шин - 365/80 R20 (индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - 152). Размеры грузовой платформы: 1475 х 1845 х 1100 мм.

ASILAK-1-APC10. Вместимость - 10 человек





Бронированный автомобиль ASILAK-1-APC10 представляет собой грузопассажирский бронированный фургон c двумя сообщающимся между собой пассажирскими отсеками с пятью распашными дверями, восьмью откидными легкосъемными пассажирскими сидениями. Общая вместимость - 10 человек. Снаряженная масса автомобиля APC10 - 8630 кг. Грузоподъемность - 1000 кг. Длина - 5822 мм (6190 мм по запасному колесу).

ASILAK-1-ASV - для выполнения специальных задач

Предназначение бронированного автомобиля ASILAK-1-ASV - выполнение специальных задач. Его отличие от APC6 - пассажирский модуль с двумя распашными дверями, в котором установлено три сиденья у задней стенки (в том числе одно легкосъемное).

ASILAK-1-Cargo. Грузоподъемность - 2410 кг





Автомобиль ASILAK-1-Cargo с небронированной тентованной платформой служит для перевозки различных грузов. Его снаряженная масса - 6550 кг, грузоподъемность - 2410 кг.





Внутренние размеры грузовой платформы: длина - 2960 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1100 мм. В отличие от всех остальных представителей семейства ASILAK-1 автомобиль Cargo оснащен шинами размерности 12.00R18 с индексом несущей способности 136.

ASILAK-1-AMEV - "скорая" для военных

Автомобиль ASILAK-1-AMEV предназначен для оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава. По конструкции это грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту и с задней распашной дверью, с двумя пассажирскими сидениями для медперсонала и двумя легкосъемными диванами.





Снаряженная масса бронеавтомобиля - 8630 кг, грузоподъемность - 1000 кг. Имеет такие же габаритные размеры, как и APC10. На правой задней двери смонтировано запасное колесо.





Медицинский отсек сделан трансформируемым и по необходимости может быть приспособлен для перевозки шестерых сидящих или четверых лежащих раненных бойцов.

ASILAK-1: нюансы бронирования

Одной из важных составляющих конструкции семейства легкобронированных автомобилей бренда ASILAK является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового оружия в лобовую или боковую проекцию (общее бронирование, соответствующее классу зашиты STANAG 2).









Автомобили ASILAK-1 оснащены бронированным полом, противоминной дополнительной защитой с V-образной формой в сечении, что увеличивает жесткость конструкции и резко снижает воздействие взрывной волны. Защита днища надежно защищает жизненно важные агрегаты и части бронеавтомобиля, а также обеспечивает дополнительную защиту персонала при воздействии взрывчатых веществ и гранат.





Отметим, что в список стандартного оборудования включены: устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании "Гранит-Навигатор-6.18"; система регулирования давления в шинах; кондиционер; лебедка; дополнительная АКБ; устройство для подъема/спуска груза для грузового отсека; фиксаторы дверей, люков, бойницы; ригельные замки на дверях и люках; две видеокамеры переднего, заднего вида, монитор на панели приборов; два огнетушителя. Под заказ будут предлагаться: предпусковой подогреватель, тахограф, дополнительный топливный бак.

РСЗО "Флейта" - продукт на экспорт





Добавим, что на базе легкобронированного шасси ASILAK уже создаются различные специальные модификации. Например, предприятиями белорусского ВПК разработана реактивная система залпового огня "Флейта".





Данная РСЗО предназначена для подавления живой силы и огневых средств противника. Может использоваться для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, Сил специальных операций.





Экипаж - 2 человека. Боеприпас - неуправляемый реактивный снаряд С-8 с боевой частью различных типов (кумулятивно-осколочной, бетонобойной, осколочно-фугасной, тандемно-кумулятивной). Количество направляющих в блоке - 80. Дальность пуска - 1-3 км. Скорость полета - 450-700 м/с.

РСЗО "Флейта оснащается АСУ "Альянс", а также бортовым навигационным комплексом (БНК), благодаря чему значительно повышается точность стрельбы и появляется возможность использовать установку в составе единого центра управления.





Шасси ASILAK обеспечивает РСЗО "Флейта высокую подвижность. Развертывание на местности - не более 60 секунд. Время подготовки к залпу - до 30 секунд.

Опытный образец РСЗО "Флейта" был впервые представлен 31 января в Минске во время коллегии Госкомвоенпрома. Установка проходит предварительные испытания.





Сообщается, что РСЗО "Флейта" предназначена для оснащения подразделений Сил специальных операций, а также экспорта за границу.



