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11 460 коров погибло за год в Витебской области, возбуждено 13 уголовных дел

13 уголовных дел возбуждено в Витебской области по фактам внесения заведомо ложных сведений в документы о реализации и падеже скота. Уменьшение молочного стада произошло в девяти районах.

По данным прокуратуры на 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах Витебской области составила 521 376 животных, что на 8007 голов меньше, чем в прошлом году. Молочное стадо насчитывает 181 754 коровы, что на 1 277 голов меньше. За 2019 год погибло 11 460 животных.

Снижение поголовья коров молочного стада зафиксировано прокуратурой в девяти районах региона: Бешенковичском, Браславском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Чашникском, и Шумилинском. Зачастую из-за недостатка собственных оборотных средств хозяйства реализовывали скот с целью обеспечения производственных процессов и выплаты заработной платы.

За год было возбуждено 13 уголовных дел по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальную документацию о реализации и падеже скота. Например, бригадир одного из КУСХП Городокского района скрыла падеж 27 голов телят. В октябре в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 427 УК, а в декабре ее уже осудили на год «домашней химии».

Год назад прокурор Толочинского района возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по производству ОАО , о злоупотреблении служебными полномочиями по части 2 статьи 424 УК — тот скрыл падёж 43 голов КРС, а также фальсифицировал данные покупателей, которым реализовали продукцию, полученную от вынужденного убоя 97 животных. Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы, правда, дали строчку на три года, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
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