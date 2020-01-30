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Первая партия калийных удобрений выпущена на Петриковском ГОК

На Петриковском рудоуправлении ОАО "Беларуськалий" выпущена первая партия калийных удобрений.

"30.01.2020 в дневную смену произведен первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды добытой на Петриковском месторождении", - говорится в сообщении на официальном сайте "Беларуськалия".

Отмечается, что в рамках реализации инвестиционного проекта по освоению Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области на Петриковском рудоуправлении с ноября 2019 года в руднике ведется добыча сильвинитовой руды, а с декабря прошлого года начаты пуско-наладочные работы на флотационной обогатительной фабрике. 

"Процесс извлечения полезного компонента из руд, реализованный в промышленных масштабах, является ключевым моментом всего проекта строительства горно-обогатительного комплекса", - подчеркнули на предприятии.

Там также обратили внимание, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске. 

"Пуско-наладочные работы планируется завершить к маю 2020 года и в дальнейшем перейти к работе сильвинитовой обогатительной фабрики в режиме полного технологического цикла с выпуском продукции. Планом производства предусмотрено до конца 2020 года произвести не менее 100 тысяч тонн калийных удобрений", - проинформировали в ОАО "Беларуськалий".

Как заявили в ОАО, инвестпроект реализуется в соответствии с установленными сроками. "По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации инвестиционного проекта создано 229 новых рабочих мест. После выхода горно-обогатительного комплекса на проектную мощность общая численность работников Петриковского рудоуправления составит около 1 600 человек", - сообщили на предприятии.
Интерфакс
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