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Земельное законодательство в Беларуси необходимо скорректировать

Земельное законодательство в Беларуси необходимо скорректировать. Такое мнение высказал председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец в эфире "Панорамы" на "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Один из наиболее важных системных вопросов - это корректировка земельного законодательства, где есть много перекосов и несправедливости для бизнеса, что рушит конкурентную среду. Есть перекосы в пользу госкомпаний, между частными компаниями есть те, кто получает льготы, и те, кто не получает. С нашей точки зрения, надо проделать такой же путь, как с Налоговым кодексом: сесть и вместе с коллегами пересмотреть и оптимизировать закон. Эта задача должна решиться в этом полугодии или хотя бы до конца года, чтобы с 2021 года все изменения вступили в силу", - сказал Александр Швец.


Он считает также необходимым придать четкий правовой статус разъяснениям госорганов. "Например, субъект хозяйствования обращается в Министерство по налогам и сборам и Минтранс, получает разъяснения и руководствуется ими при работе. Потом силовые структуры приходят и говорят, что, по их мнению, все было трактовано неверно. Возбуждается уголовное дело, на предпринимателя налагаются штрафы. Это несправедливо, - отметил Александр Швец. - Конституционный суд нас поддержал, он предписывает правительству проработать вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части придания четкого правового статуса разъяснениям госорганов. Директива №4 предписывает принимать решение в пользу субъекта хозяйствования, если есть нечеткость и неясность законодательства. Но на деле это не так".

В целом диалог власти и бизнеса стал более системным и разносторонним, добавил Александр Швец. Этому диалогу способствовал целый ряд шагов государства в части издания нормативно-правовых актов и декретов.
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