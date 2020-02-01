Надежда Скварковская. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила главный специалист отдела по распоряжению государственным имуществом комитета «Минскгоримущество»





— На первый в нынешнем году аукцион 26 февраля выставляется историческое здание, расположенное на пр. Независимости, 79. Начальная цена продажи памятника архитектуры эпохи конструктивизма снижена на 50 % и составляет 3 млн 527 тыс. 964 рубля 16 копеек. Объект будет продаваться с заключением договора аренды земельного участка площадью 0,1711 га, необходимого для его обслуживания. Четырехэтажное здание общей площадью 3558,6 кв. м длительное время не используется. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое, — отметила Н. Скварковская.









Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням до 24 февраля включительно (до 16:00). Более подробная информация о предстоящих торгах размещена на официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу (www. gki.gov.by). Контактные телефоны: (017) 200-20-89, 222-44-69, 289-11-27.





27 февраля Мингорисполком выставляет на электронные торги принадлежащие столице акции двух предприятий — ОАО «Ресторан «Арбат» и ОАО «Обувьторг».





— Аукцион пройдет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». К продаже предлагаются 67 899 акций (9,8209 % уставного фонда) ОАО «Ресторан «Арбат» и 3 420 акций (20,3729 % уставного фонда) ОАО «Обувьторг». Торги будут проводиться с 10:30 до 12:00 и состоять из периода сбора заявок на участие (10:30–11:30) и периода удовлетворения заявок (11:30–12:00). Продажа акций пройдет в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены — в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — подчеркнула Н. Скварковская.





Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля. Дополнительную информацию можно получить в комитете государственного имущества Мингорисполкома по телефонам: (017) 222-41-06, 200-02-35.







