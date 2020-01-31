+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров кампании «ФортеИнвеста» стали свидетелями по делу о контрабанде российского дизеля в Украину, пишет rbc.ru.

Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля
фото Белсат
Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» (принадлежит Гуцериевым) – Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев – стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 000 тонн дизеля в Украину в 2017 году с Орского НПЗ.

Об этом российскому изданию РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера «Cantarell Trading», который доставил в Украину дизель, купленный у «ФортеИнвеста».

В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски, сообщали источники РБК, наблюдавшие за обыском в офисе «ФортеИнвеста», а также «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Однако сам Гуцериев опроверг обыски, назвав информацию о них «провокацией».


В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы «Cantarell Trading» Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации». Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

Напомним, что кампания Михаила Гуцериева на данный момент является единственным поставщиком нефти на белоруссие НПЗ.


Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru