А также какова рекордная сумма за квадратный метр, которую заплатил покупатель. Подробнее об этом — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





По данным Реестра цен на земельные участки представляем ТОП-5 сделок 2019 г.





1. Рекордной сделкой со столичной недвижимостью стала продажа квартиры площадью 250,7 кв. м на ул. Жасминовой, 2Г. Шестикомнатные апартаменты обошлись щедрому покупателю в 485 тыс. долларов, что составляет чуть более 1 934,6 доллара за кв. м. Сделку провели в 1-м квартале.





2. Четырехкомнатная квартира на пр. Победителей, 27 была продана в 4-м квартале за 410 тыс. долларов. Ее площадь — 150 квадратов, каждый из которых стоил покупателю чуть более 2 733 долларов.





3. Там же, на Победителей, 27, в том же квартале, состоялась сделка с еще одной четырехкомнатной квартирой. Покупатель получил за нее 373,98 тыс. долларов, хотя по площади она всего на 4 квадрата меньше предыдущей.





4. Квартира по ул. Комсомольская, 29 также значится в рейтинге. Четырехкомнатные апартаменты во 2 квартале проданы за 360 тыс. долларов. Площадь квартиры — 167,1 кв. м.









5. Завершает ТОП-5 сделка с пятикомнаткой, которая находится в доме по адресу: пер. Кузьмы Чорного, 5А. За квартиру площадью почти 184 кв. м покупатель выложил 350 тыс. долларов.





В областных центрах лидером за 2019 г. стала сделка в Гомеле. Однокомнатная квартира на ул. Ветковской, 19 была приобретена за 159,9 тыс. долларов. Ее площадь — 105,1 кв. м.









В рейтинге «Самый дорогой квадратный метр» первое место отдано сделке в знаменитом жилом доме «У Троицкого» (ул. Сторожевская, 6). За однокомнатную квартиру площадью 66,7 кв. м покупатель заплатил 260 тыс. долларов. Другими словами, 1 кв. м обошелся ему в 3 898 долларов. Сделка совершена в 4-м квартале 2019 г.









Среди областных центров в этой номинации лидировал Брест. Здесь на ул. Октябрьской революции, 23А за 144,5 тыс. долларов была приобретена трехкомнатная квартира площадью 89 кв. м. Каждый из них стоил покупателю 1 624 доллара.











