Itransition выплатит своему единственному акционеру $11 млн за 2019-й

Уставный фонд «Итранзишэн» разделен на 392 простых акции (данные Республиканского центрального депозитария ценных бумаг). Таким образом общая сумма дивидендов за четвертый квартал — почти 11 миллионов рублей. Но это ещё не всё — в 2019 году «Итранзишэн» трижды принимала решение о выплате дивидендов на одну акцию:





в феврале (38 265,3 рубля),

июле (8 418,4 рубля)

и ноябре (21 180 рублей).

Общая сумма дивидендов с учётом последнего решения — 37,6 миллиона рублей (почти 18 миллионов долларов). Однако февральские выплаты могли относиться к 2018 году. Без их учёта дивиденды за 2019-й составляют 22,6 миллиона рублей, или почти 11 миллионов долларов.

Согласно решению, дивиденды будут выплачены безналичным путем на счета единственного акционера компании. В ЗАО «Итранзишэн» отказались назвать его имя.





Основатель Itransition и председатель совета директоров — Сергей Гвардейцев. В июле 2018 года компания продала миноритарный пакет акций инвестфонду Baring Vostok. Но фонд не имеет отношения к ЗАО «Итранзишэн», пояснили в компании.



