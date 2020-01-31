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H&M меняет владельца и гендиректора

Гендиректором H&M впервые станет женщина — Хелена Хельмерссон. На данный момент она занимает должность главного операционного директора.

Основной владелец холдинга H&M Стефан Перссон передает управление компанией своему сыну Карлу Юхану Перссону, говорится в сообщении компании, пишет "Новое время".

Стефан Перссон управлял компанией более 20 лет. Свой уход он объяснил тем, что компании пора сменить руководство.


«Мы перешли от одного бренда к мультибрендовой компании с девятью брендами. В последние годы мы сделали существенные и необходимые инвестиции в инфраструктуру нашей совместной группы — в основном в логистику и технологии», — заявил Перссон-старший.

Младший Перссон занимал пост гендиректора компании последние 10 лет. Как отмечает Financial Times, за эти годы H&M уступила статус крупнейшего модного ритейлера испанской компании Inditex, владеющей брендом Zara. Акции H&M за последнее десятилетие выросли всего на 10%, тогда как испанская компания подорожала почти в четыре раза.

Новым гендиректором H&M предположительно станет Хелена Хельмерссон. На данный момент она исполняет обязанности главного операционного директора. Как отмечает Bloomberg, Хельмерссон станет первой женщиной на посту СЕО H&M.

«Хелена продолжит работу над планом, принятым нами на 2020 и последующие годы», — заявил Перссон-младший.

Сама Хельмерссон отметила, что планирует продолжать работу над диджитализацией и изучением новых бизнес-моделей, которые могут включать секонд-хенд.

Назначения должны пройти 7 мая 2020 года.
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