Курьерские службы могут обязать предоставлять налоговикам информацию обо всех крупных покупках белорусов. Такое предложение 31 января озвучил Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам.





Новшества могут ввести для того, чтобы защитить покупателей и не допустить уклонения от уплаты налогов недобросовестными предпринимателями, пишет TUT.by





Сергей Наливайко отметил, что целесообразно проработать вопрос о том, чтобы на постоянной основе получать от курьерских служб информацию обо всех крупных суммах денег, которые они получают от покупателей за доставленные им товары.





Министр считает, что некоторые предприниматели при онлайн-торговле уклоняются от уплаты налогов.





В качестве примера он привел одну столичную компанию, которая через интернет торговала смартфонами и доставляла их через курьеров в регионы. Налоговики вышли на эту компанию по жалобе покупателя, которому не выдали гарантийный сертификат. Как выяснилось, компания уклонялась от уплаты налогов.