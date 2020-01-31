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Wargaming выделяет на борьбу с коронавирусом в Китае $10 млн

Wargaming пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае, сообщили dev.by в компании. Она окажет помощь через китайского стратегического партнера — 360 Group.

— Эпидемическая ситуация тяжелая и срочно необходима внешняя помощь. 360 Group была выбрана в качестве партнёра из-за эффективного сотрудничества с ним на китайском рынке, — прокомментировал решение глава Wargaming Виктор Кислый.

Wargaming уже ищет крупных производителей медицинского оборудования по всему миру, а также поставщиков медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств, защитной одежды, очков и т. д. 

Таможенным декларированием, проверкой качества и распространением медоборудования и медсредств будет заниматься 360 Group.
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