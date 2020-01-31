Китайский кредит на $500 составил треть внешних займов Беларуси за 2019 год

Внешний госдолг Беларуси за 2019 год вырос всего на $200 млн — до $17,1 млрд. При этом Минфин привлек займов на $1,6 млрд и погасил на $1,5 млрд.