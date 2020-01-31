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Налоговая хочет обязать курьеров сообщать о дорогих покупках клиентов

В Беларуси могут обязать курьерские службы предоставлять информацию обо всех крупных покупках населения.

Налоговая хочет обязать курьеров сообщать о дорогих покупках клиентов
Такое предложение сегодня озвучил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на итоговой коллегии министерства. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-центре МНС. 

Новшества могут ввести для того, чтобы якобы защитить покупателей и не допустить уклонения от уплаты налогов недобросовестными предпринимателями.

Сергей Наливайко отметил, что управлению организации контрольной деятельности целесообразно проработать вопрос о том, чтобы на постоянной основе получать от курьерских служб информацию обо всех крупных суммах денег, которые они получают от покупателей за доставленные им товары.

По словам министра, некоторые предприниматели при онлайн-торговле уклоняются от уплаты налогов. Один из последних примеров — столичная компания через интернет торговала мобильными телефонами и доставляла их через курьеров в регионы. 

Налоговики вышли на эту компанию по жалобе покупателя, которому не выдали гарантийный сертификат. Как выяснилось, компания уклонялась от уплаты налогов.
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