Последние январские торги завершились очередной девальвацией рубля

За текущую неделю корзина валют подорожала на 0,07%, а по итогам января на 0,15%.





Курс доллара подрос лишь на 0,0003 BYN до 2,1380 BYN/USD, но это максимальное значение почти за 10 месяцев с 8 апреля 2019 года, когда за один доллар предлагали 2,1397 BYN.





За текущую неделю доллар подскочил в цене на 0,0250 BYN, а с начала января на 0,0295 BYN.





Кус евро вырос на 0,0030 BYN до 2,3569 BYN/EUR и завершил месяц на максимуме за две недели.





По сравнению с началом января курс евро упал на 0,0068 BYN. Напомним, что в середине месяца он поднимался до максимума почти за 9 месяцев, но не смог там удержаться.





Курс российского рубля упал на 0,0071 BYN до 3,3857 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за 38 дней. Напомним, что в первой половине января сотня российских рублей поднималась в цене до максимума за 22 месяца.





За последние 14 торгов курс российской валюты обвалился на 0,0814 BYN.





Итоги недели 27—31 января

Белорусский рубль по итогам текущей недели девальвировался к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю:





доллар +0,0250 BYN (+1,18%);

евро +0,0230 BYN (+0,99%);

российский рубль −0,0321 BYN (−0,94%);

валютная корзина +0,07%.





Итоги января 2020 на валютном рынке Беларуси

Первый месяц нового года белорусский рубль завершил укреплением к евро и российскому рублю, но девальвировался к доллару до минимума за 298 дней:





курс доллара +0,0295 BYN (+1,40%);

курс евро −0,0068 BYN (−0,29%);

курс российского рубля −0,0125 BYN (−0,37%);

валютная корзина +0,15%.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос всего на 10 копеек до 63,1385 — максимума за 49 дней.





Официальный курс евро ЦБРФ на завтра поднялся на 18 копеек до 69,5976 российских рублей и оказался на максимуме за 43 дня.





Итоги января 2020 на валютном рынке России

курc доллара к российскому рублю вырос на 1,23 RUB (+1,99%);

курс евро к российскому рублю поднялся всего на 0,22 RUB (+0,32%).