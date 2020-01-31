Внешний госдолг Беларуси превысил $17 млрд
Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил 17,1 млрд долларов. Он вырос за прошлый год на 200 млн или на 1,4% с учетом курсовых разниц.
За 2019 год Беларусь привлекла 1,643 млрд долларов внешних займов, в том числе 730,2 млн долларов от правительства и банков России, 638,1 млн долларов — от банков Китая.
Кроме того, были размещены облигации на 150,5 млн долларов, а также Беларусь взяла 94,2 млн долларов у Международного банка реконструкции и развития и 30,6 млн долларов — у ЕБРР и СИБ .
За год наша страна направила на погашение внешнего госдолга 1,511 млрд долларов. 625,8 млн долларов Беларусь вернула правительству РФ, 448,4 млн долларов — банкам Китая, 353,1 млн долларов — ЕФСР, 78,6 млн долларов — МБРР, 3,7 млн долларов — товарно-кредитной корпорации США, 1,7 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Внутренний госдолг за прошлый год снизился на 100 млн рублей до 8,8 млрд рублей. На внутреннем рынке было размещено гособлигаций на 771,2 млн долларов, а погашено — на 604,3 млн долларов США и 227,2 млн рублей.
Общий размер госдолга, по данным Минфина, на 1 января достиг 44,8 млрд рублей. Он снизился на 600 млн рублей за год.
Источник: reform.by
11:21 31/01/2020
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