"Сахарное дело" как афера века?





По неофициальной информации, еще неделю назад были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока неизвестно, в чем именно подозревают этих людей. Ни одно из силовых ведомств ситуацию не комментирует.













Напомним, что задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.





По одной из версий, белорусские сахарники в такой ситуации придумали схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который обрабатывался в Беларуси, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.









Оfficelife изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был весьма скромным: часто в пределах статистической погрешности.





Но затем поставки из РФ резко увеличились, составляя от 600 до 900 т в месяц. Если в январе 2019 года эта статья импорта для Беларуси составляла около $21 тыс., то в июне она уже приближалась к $350 тыс., в июле — более $370 тыс.





Одновременно с этим был скачок экспорта «прочего сахара в твердом состоянии» в РФ в сентябре — почти 30 тыс. т.









Возможно, российский сахар-сырец мог использоваться и в производстве сахара для белорусского рынка. Тогда себестоимость получилась бы ниже, чем при производстве только из своего сырца.