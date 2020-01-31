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В мире разлюбили черный чай

Англо-нидерландский пищевой концерн Unilever собирается пересмотреть свой чайный бизнес. В частности, это касается брендов PG Tips и Lipton.


Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Reuters.

В компании указали, что спрос на традиционный черный чай на развитых рынках мира упал из-за изменения предпочтений потребителей: покупатели разлюбили обычные чаи, и все большую популярность набирают травяные смеси.

Unilever - один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Он владеет такими торговыми марками, как Glorix, Domestos, Cif, Dove, Sunsilk, Timotei, Rexona, а также Calve и Lipton. В 2015 году компания объявила об увеличении на четверть стоимости чая марок Lipton, Brooke Bond и "Беседа". Таким образом она хотела компенсировать увеличение затрат на закупк
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