В мире разлюбили черный чай
Англо-нидерландский пищевой концерн Unilever собирается пересмотреть свой чайный бизнес. В частности, это касается брендов PG Tips и Lipton.
Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Reuters.
В компании указали, что спрос на традиционный черный чай на развитых рынках мира упал из-за изменения предпочтений потребителей: покупатели разлюбили обычные чаи, и все большую популярность набирают травяные смеси.
Unilever - один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Он владеет такими торговыми марками, как Glorix, Domestos, Cif, Dove, Sunsilk, Timotei, Rexona, а также Calve и Lipton. В 2015 году компания объявила об увеличении на четверть стоимости чая марок Lipton, Brooke Bond и "Беседа". Таким образом она хотела компенсировать увеличение затрат на закупк
09:28 31/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение