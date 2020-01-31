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Плохая новость для вкладчиков: почти все банки снизили ставки по рублевым депозитам на два и три года

С наступлением нового года в сегменте вкладов в национальной валюте на два и на три года изменений произошло немного.

Но, к сожалению, все они не смогут обрадовать вкладчиков — в основном, ставки снижались. FINANCE.TUT.BY собрал выгодные предложения на рынке, чтобы у вас все-таки был выбор, куда вложить белорусские рубли.

Ставку повысил лишь Белагропромбанк по вкладу на 2 года — на 0,5% годовых. Вклады в остальных банках устремились к отметке 11 — 12,1% годовых.

Самая высокая ставка сегодня в этом сегменте — 12,2% годовых (Банк ВТБ, безотзывный вклад «ВТБ-Enter» на 3 года), самая низкая — 5,5% годовых (отзывный вклад «Статусные бабки» на 2 года в Статусбанке).
Петр Королев
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