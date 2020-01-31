Но, к сожалению, все они не смогут обрадовать вкладчиков — в основном, ставки снижались. FINANCE.TUT.BY собрал выгодные предложения на рынке, чтобы у вас все-таки был выбор, куда вложить белорусские рубли.





Ставку повысил лишь Белагропромбанк по вкладу на 2 года — на 0,5% годовых. Вклады в остальных банках устремились к отметке 11 — 12,1% годовых.





Самая высокая ставка сегодня в этом сегменте — 12,2% годовых (Банк ВТБ, безотзывный вклад «ВТБ-Enter» на 3 года), самая низкая — 5,5% годовых (отзывный вклад «Статусные бабки» на 2 года в Статусбанке).



