Посол Украины: Нефтепровод Одесса-Броды готов к прокачке нефти в Беларусь
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что нефтепровод Одесса-Броды готов к прокачке нефти в Беларусь.
Глава дипмиссии напомнил, что ранее этот вариант уже использовался, когда покупалась венесуэльская нефть. Но Кизим затруднился назвать возможные объемы прокачки.
Он добавил, что вопрос поставок нефти через Украину поднимался в декабре прошлого года на заседании белорусско-украинской межправительственной комиссии. Однако пока у посла нет информации о конкретных договоренностях.
Напомним, что ранее власти Беларуси заявляли, что 30% импорта нефти может пойти через Украину.
Источник: Office Life
18:06 30/01/2020
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