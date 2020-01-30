Глава дипмиссии напомнил, что ранее этот вариант уже использовался, когда покупалась венесуэльская нефть. Но Кизим затруднился назвать возможные объемы прокачки.





Он добавил, что вопрос поставок нефти через Украину поднимался в декабре прошлого года на заседании белорусско-украинской межправительственной комиссии. Однако пока у посла нет информации о конкретных договоренностях.





Напомним, что ранее власти Беларуси заявляли, что 30% импорта нефти может пойти через Украину.