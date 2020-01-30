"Ни один инвестор не будет сидеть и ждать, пока Беларусь решит принять его $100 млн"
Представитель Международной финансовой корпорации рассказала, почему, несмотря на все плюсы, Беларусь неинтересна иностранным инвесторам
Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина «Об утверждении стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2025 года».
Правительство поставило цель улучшить инвестиционный климат и за пять лет увеличить количество прямых иностранных инвестиций до 3 миллиардов долларов в год. Планы планами, а какая ситуация с иностранными инвестициями сейчас в Беларуси?
Сейчас в развитых и развивающихся странах мира темп инвестиций не растет, они перераспределяются. При этом в единственном регионе (он включает Беларусь и еще 19 стран постсоветского пространства, а также бывшую Югославию) наблюдается гигантский рост - плюс 65% за 2019 год к 2018-му.
Одна только Международная финансовая корпорация (МФК) за все время инвестировала в Беларусь 850 млн долларов, в 2020 году в нас вложат еще около 75 млн.
- То, что нам повезло оказаться в этом регионе, - отличная новость, - говорит глава Представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина на семинаре BEROC, посвященном структурным вызовам роста экономики. - Но есть и плохая новость: в общем объеме наши инвестиции настолько маленькие, а конкуренция настолько большая, что Беларуси для того, чтобы занять место в этом небольшом кусочке пирога мировых инвестиций, приходится очень сильно напрягаться.
Инвестиции - это не только деньги в страну, это технологии, знания, ноу-хау, новые рабочие места, хорошие зарплаты.
- В Беларуси эту пользу чаще всего недооценивают и хотят просто денег, - отметила Ольга Щербина.
ЧТО ОТПУГИВАЕТ ИНВЕСТОРОВ ОТ БЕЛАРУСИ?
В 2017 и 2019 годах Всемирный банк проводил исследование на эту тему среди посольств всех стран в Беларуси. Оно показало, что основные преимущества инвестиций в Беларусь - географическое положение, доступ, цена и качество коммунальных услуг, транспортная инфраструктура, низкая стоимость рабочей силы, технические и математические навыки, интернет и связь, качество жизни иностранных руководителей.
Инвестируют в Беларусь немногие страны - чаще всего Россия и Кипр, а новые предпочитают не рисковать. Ситуация за последние годы стала получше, но есть сложности, которые никуда с годами не исчезают.
- Главная сложность, на которую указали 54% опрошенных инвесторов, - это конкуренция частного инвестора с госсектором. Приходя в любой сектор, инвестор сталкивается с государственным предприятием, которое существует в другой реальности и условиях. Вторая сложность, на которую указали 40%, - качество и прозрачность нормативных правовых актов и ее реализация. В Беларуси или нет законов, защищающих права инвесторов, или их нельзя реализовать на практике, - отмечает Ольга Щербина.
Также отпугивают иностранцев от вложений в Беларусь повальное незнание иностранных языков, плохие навыки критического мышления, неумение принимать решения и макроэкономическая ситуация в целом.
- Это истории и с возможными санкциями, национализациями, расторжения в одностороннем порядке инвестиционных договоров, аресты бизнесменов, несоразмерность административных наказаний правонарушениям, - приводит примеры глава Представительства МФК.
Беларусь пока не определилась, иностранные инвестиции - это вообще хорошо или плохо? Госорганы не спешат искать и привлекать иностранные инвестиции, боясь в случае неудачи получить по шапке.
- Многие все еще думают, что иностранный инвестор только мешает работать государственным предприятиям. Мол, когда свои есть, зачем чужого пустили отбирать рынок? Кроме того, у нас нет четкого инвестиционного законодательства.
У инвестора может быть свой план и видение проекта, но к нему предъявляется много дополнительных условий: поставьте дополнительную линию, держите столько-то людей неограниченное время и дайте им определенную зарплату.
Еще одна проблема - нерасторопность в принятии решений по инвестициям.
- Инвестор не зацикливается на одной стране, а рассматривает возможность инвестировать в нескольких странах. Приходя в наш регион, он параллельно прорабатывает вероятность инвестировать и в Польше, Литве, Украине, - отмечает Ольга Щербина. - У нас не понимают, что время - деньги, поэтому некоторые инвестиционные решения принимаются по 7 лет!
Никто из нормальных инвесторов не будет сидеть на котомке с деньгами и ждать, пока мы согласимся получить его 100 млн долларов. Инвестор найдет другую страну, куда вложиться, пока мы будем затягивать с решением.
Источник: kp.by
16:45 30/01/2020
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