



В частности, нынешнего заместителя главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского Лукашенко согласовал на должность гендиректора МЗКТ.





При этом он признался, что Минский завод колесных тягачей — одно из его любимых предприятий. В свое время они оперативно исполнили его поручения по созданию машин, которые были нужны белорусской армии, а сегодня востребованы на международных рынках.





«То есть потенциал и компетенции у ваших людей очень высокие. Я бы хотел, чтобы вы сохранили их. И я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они — с Востока или с Запада», — отметил Лукашенко.





Он подчеркнул, что завод надо сохранить, и высказал надежду, что работа директора, который давно трудится на этом предприятии, будет нацелена именно на это. «Это как у нас сейчас в Беларуси: взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить. Мы же не для этого, — сказал Лукашенко. — Поэтому я надеюсь, что ты понимаешь: завод надо сохранить».









По его словам, МЗКТ научился конкурировать на международных рынках: «И мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят. Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам».