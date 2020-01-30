Доллар рвется вперед

С начала недели стоимость корзины валют выросла на 0,15%, а с начала января на 0,22%. За год значение корзины валют увеличилось на 0,74%.





Курс доллара вырос на 0,0094 BYN до 2,1377 BYN/USD — максимума с 8 апреля 2019 года. Доллару всего 9 дней не хватило для максимума за 10 месяцев.





Американская валюта за последние четыре дня подорожала на 0,0247 BYN, а с начала января на 0,0292 BYN.





Кус евро подскочил на 0,0118 BYN до 2,3539 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за две недели. С начала месяца евро подешевел на 0,0098 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0163 BYN до 3,3928 BYN/100 RUB. Российский рубль с начала года подешевел всего на 0,0054 BYN, а за последние 13 торговых сессий он рухнул на 0,0743 BYN.









Центробанк России

Российский рубль начал ускоренно девальвироваться на Московской бирже. Центробанк России поднял официальный курс доллара на завтра на 64 копейки до 63,0359 российских рублей. Доллар впервые за полтора месяца поднялся выше уровня 63,00 RUB/USD.





С начала года доллар подорожал на 1,13 рубля (+1,83%).





Официальный курс евро ЦБРФ подскочил на 74 копейки до 69,4151 российских рублей и обновил максимум с начала года. При этом стоимость евро с начала января выросла всего на 4 копейки (+0,05%).