Четыре железобетонные доказательства провала белорусской модели

Дорога в ад вымощена благими намерениями. Путь в светлое социалистическое/коммунистическое будущее – это дорога в ад. Теоретическая, литературная утопия придумана не для практической реализации, а именно для дороги.





Такой уклад позволяет VIP-распорядителям чужого (политикам и чиновникам) - 1% населения - богатеть, наглеть и удовлетворять все свои потребности за счёт 99% людей.





Правители разных сортов, под разными лозунгами твердят: «Вперёд, к победе коммунизма/социализма/экологизма!» Мы идёт – они приходят. Мы нищаем – они богатеют. Мы слабеет – они крепчают. Мы отдаёт – они присваивают. Мы теряем надежду – они обретают крылья. Мы теряем веру – а им плевать на нашу веру, идеалы и мораль.





25 лет Беларусь находится в безраздельном правлении А. Лукашенко. Нас четверть века вели… Обещали, что светлым будет будущее, динамичной экономика, благополучной старость, творческой молодёжь и честной власть.





Обманули.





Обманулись сами или искренне верили в то, что модель Совок/Госплан в рамках отдельно взятого политического проекта «Республика Беларусь» можно добиться странового успеха?





На что рассчитывали?





На то, что Беларус будет работать на чужого дядю, как на себя? Что бюрократ будет честным, всезнающим и эффективным? Что судья, прокурор, милиционер и контролёр будет справедливым, беспристрастным и народным? Что «красный директор» будет отдавать долг стране, трудовому коллективу, а не чахнуть над своим златом?





Советская тоталитарная система более чем за 70 лет не смогла создать «хомо советикус». Почему это у А. Лукашенко за 25 лет он должен был бы получиться? Без внятной идеологии, без Железного занавеса, без вездесущего КГБ с Соловками, психушками и полным запретом религии?





Не получилось. Факт. Вот железобетонные доказательства.









Труд





Первое доказательство (труд) – демографическое. Когда людям хорошо (внутреннее, семейное самоощушение), они заводят детей, создают семейные династии, славят и укрепляют свою малую родину.









Например, в послевоенное лихолетие, в 1950 г. родилось 197,2 тысячи детей, в разгар брежневского застоя, в 1980г. – 154,4 тысячи, в голодное начало развала Советского Союза – в 1990г. – 142,2 тысячи, в 1995г., когда зарплата была не больше $50 в месяц, родилось 101,4 тысячи детей.





В 2000 – 2006г., когда стремительно рос ВВП, рождаемость не превышала 100 тысяч детей. Потом беларусы поверили в то, что могут получать не только $500, но и даже тысячу. Рождаемость почти достигла 120 тысяч.





И вот дикое демографическое разочарование. Это не только про деньги. Это про общее ощущение жизни. Про справедливость, возможность планировать будущее и оценивать свои шансы. Это выражение недоверия власти и обществу.





В послевоенные 1950-ые в Беларуси было 74245 браков и только 1594 развода. В брежневский застой, в 1980г., на 97461 брак пришлось 31214 разводов. В 2018г. на 60714 браков пришлось 33152 развода. Институт семьи в Беларуси превратился в проходной двор, утратил значительную часть своей воспитательной, образовательной, гражданской и социальной функций.





Капитал





Второе доказательство (капитал) – качество государственного управления ресурсами и активами. А. Лукашенко сделал ставку на казённые предприятия, государственных «красных директоров», контроль и централизованное планирование.





Мол, людям нечего доверять активы, Они пропьют и профукают. А вот мы в Вертикали, навалимся все вместе на заводы и фабрики – и догоним Европу. По оценке Всемирного банка в 2018г. совокупная факторная производительность находится в отрицательной зоне. Это значит, что распорядители чужого Беларуси берут в свои руки ресурсы, активы и деньги на условную сумму BYN100, а на выходе получается BYN95 или даже BYN90.





Это называется проедать будущее или прожигать жизнь. Понятное дело, 1% VIP-распорядителей и потребителей чужого (около 15 тысяч человек) ни в чём себе не отказывают и живут богаче и наглее даже самого богатого и большого советского начальника.









Земля





Третье доказательство (земля) – состояние сельского хозяйства. Четверть века оно было объявлено точкой роста. Это как нужно было управлять колхозно-совхозной системой, чтобы через 25 лет признать: «Идёт борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву».





В 2019г. без господдержки 60,4% с/х организаций убыточны. Их рентабельность без господдержки близка к нулю. Всё сельское хозяйство зарабатывает в 2 – 4 раза меньше чистой прибыли, чем получает господдержки в разных формах.





Долги по кредитам в 6 раза больше объёма чистой прибыли. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую в 5,2 раза. Просроченная кредиторская задолженность в 2,8 раза больше чистой прибыли.





При гигантской поддержке и в режиме ручного управления белорусское сельское хозяйство наглеет так, что своим гражданам продаёт отдельные товары (в частности сахар) в два раза дороже, чем иностранцам.





Теория и качество модели





Четвёртое доказательство (теория и качество модели) – динамика развития страны. В 2010г. ВВП Беларуси составил $56,9 млрд., в 2019г. - $63,2 млрд. Среднегодовые темпы роста ВВП в долларовом выражении за девять последних лет – 1,2% ВВП. В 2020 году будет гораздо хуже.





Две последние пятилетки – коту под хвост. Для сравнения за это время среднегодовые темпы роста мировой экономики составили 3,6% или в три раза быстрее, чем росла экономика Беларуси. Её доля в мировой экономике как была унизительные 0,07% в 1995г., так и осталась такой же в 2019г. Это ловушка стагнации и загнивания.





В 2020г. с высокой степенью вероятности будет кризис. Потому что система управления страны слишком долго уповала на договороспособность восточного соседа. Уповала, чтобы сохранить свой Госплан. И провалилась. С треском. Теперь чубы будут трещать у нас всех.





Итак, после 25 лет правления А. Лукашенко мы констатируем следующую картинку.





В Беларуси не работают, прожигаются или омертвляются все формы капитала – труд, земля и деньги. Грубая интерпретация марксизма с элементами вульгарного кейнсианства в экономической политике привела к застою экономики, деградации семьи, профанации научной-исследовательской деятельности, упадку образовательной сферы и системному регрессу.





Пора признать этот диагноз, как горько бы это не было. Пора согласиться, что самая большая угроза Беларуси – её архаичная, исторически обречённая Система, её монопольная, бесконтрольная, самовлюблённая верхушка власти.





Возможно, осознание к её автору, архитектору и основному бенефициару приходит. 24 января 2020г. на своей родине в Шклове А. Лукашенко справедливо заметил: «Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм. И в этом наша проблема».









Государство – это не решение проблемы. Это сама проблема. Золотые слова Рональда Рейгана.