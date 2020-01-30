В 2019 году Нацбанк играл против своей валюты - скупал иностранную

Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в своем докладе «Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка — итоги за 2019 год и задачи на 2020 год», прочитанном на расширенном заседании правления банка 23 января.





Он отметил, что тем самым Нацбанк предотвращал существенную переоцененность рубля, но не указал, по отношению к чему рубль переоценен, и почему в Нацбанке считают рубль переоцененным, если на внутреннем рынке предложение валюты значительно превышает спрос.





Сергей Калечиц сообщил, что белорусский рубль в 2019 году укрепился по отношению к доллару на 2,6%, к евро — на 4,9%, но по отношению к российскому рублю рубль ослабел на 9,4%.





В 2020 году Нацбанк сохранит режим плавающего валютного курса, по-прежнему будет скупать валюту, и продолжит уменьшение присутствия Нацбанка на валютном рынке в целях сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля.





Данное утверждение кажется несколько странным, так как в 2019 году Нацбанк свое присутствие на рынке, скорее всего не снизил, а увеличил, потому что чистое предложение валюты выросло вдвое.





Сколько именно валюты из 2,3 млрд. долларов приобрел Нацбанк, Сергей Калечиц не сообщил, но можно ожидать, что почти всю, так как банки свои валютные резервы в прошлом году активно не увеличивали.









В то же время наращивать золотовалютные резервы в 2020 году Нацбанк не планирует, более того, они даже могут сократиться с 9,4 млрд. долларов на начало 2020 года до 7,3 млрд. долларов.





Такой прогноз, как пояснил Сергей Калечиц, сделан с учетом необходимости погашения в текущем году правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств примерно на 4,3 млрд. долларов, а также с учетом рисков, связанных с налоговым маневром в России.





При этом в 2019 году международные резервные активы РБ увеличились на 2,2 млрд. долларов, несмотря на то, что было погашено обязательств на 4,2 млрд. долларов.