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Цены на гречку заморозили еще на 3 месяца

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней – с 30 января до 28 апреля включительно. Об этом сообщили в ЕЭК.

В 2019 году гречка была в лидерах по росту цен в Беларуси, она подорожала на 36,4%. В ответ власти страны ввели временное регулирование цен на гречку с 1 ноября 2019 года по 28 января 2020-го.

В ЕЭК отметили, что такие меры помогли стабилизировать ценовую ситуацию по этому социально значимому товару. В комиссии надеются, что решение Коллегии поможет сохранить позитивную тенденцию.
Источник: telegraf.by
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