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Минтранс: официально ответа от Wizz Air о начале полетов не поступало

Венгерский лоукост Wizz Air пока не направил в Департамент по авиации официальное уведомление о начале полетов из Минска. Ожидается, что в летнем расписании компания начнет летать между столицами Беларуси и Венгрии.

«Департамент по авиации подписал с Wizz Air соответствующее соглашение, и партнерам направлено уведомление о том, что белорусский аэропорт готов принимать их с летнего расписания 2020 года. Окончательное решение за авиакомпанией, но пока никакого официального ответа нам не поступило», — заявил в интервью газете «Рэспубліка» министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Он также подтвердил, что другие лоукосты Минтранс ждет в Гродно. Идут переговоров по поводу таких полетов.

Алексей Авраменко не ждет появления внутренних рейсов в Беларуси. По его словам, время движения поездов между Минском и областными центрами постепенно сокращается и железнодорожный транспорт остается удобнее воздушного. Вместе с тем на дальних расстояниях, например, от Витебска до Бреста, при наличии пассажиропотока полеты могут быть целесообразными.
Reform.by
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