В KFC появится искусственная курица
Сеть ресторанов быстрого питания KFC введет в меню наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat.
Как сообщает Lenta.ru , пока новый продукт внедряется в качестве эксперимента, который будет проводиться с 3 февраля в 70 заведениях KFC в городах Шарлотт и Нэшвилл в США.
Эксперимент станет продолжением прошлых тестов, которые прошли летом 2019 года в городе Атланта. Тогда все запасы искусственного мяса были раскуплены за пять часов, пишет ru.oxu.az
С тех пор Beyond Meat работала над дальнейшим улучшением продукта — новое мясо выглядит так, будто сделано из настоящей курицы.
08:44 30/01/2020
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