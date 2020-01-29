Минтруда пересмотрело состав потребительских корзин

Постановлением обновлены составы корзин для семьи из четырех человека, молодой семьи из трех человек, потребительской корзины для трудоспособного населения, пенсионеров, детей различных возрастных групп.





Изменения в основном коснулись норм потребления продуктов питания и других товаров в год. В потребительской корзине семьи из четырех человек увеличен объем годового потребления хлеба, макаронных изделий, риса, круп, картофеля, капусты, моркови, свеклы, молока, кисломолочных продуктов, масла, творога, яиц, сахара, фруктов. Снижена оценка потребления томатов, огурцов, сыра, свинины.





Наборы одежды оставлены практически без изменений. В наборах хозтоваров увеличена оценка потребления стирального порошка и синтетических моющих средств.





В наборе ЖКУ добавились отдельные затраты на электроэнергию для лифта и освещения мест общего пользования, услуги по их санитарному содержанию, то есть отражены изменения последних лет в сфере жилищно-коммунальных услуг.





В потребительской корзине молодой семьи из трех человек наоборот уменьшена оценка потребления хлеба, но увеличена оценка для круп, картофеля. Снижен объем потребления овощей, в основном за счет оценки на младшего члена семьи и т.д. Уменьшен объем потребления мяса. Увеличена оценка по молоку и сырам.