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Сахарное дело могли возбудить из-за махинаций с российским сырьем

Пресс-служба КГБ сообщила Office Life, что информации по сахарному делу для СМИ по-прежнему нет. В свою очередь, ТУТ.БАЙ сообщает, что дело ведет именно КГБ.

Ранее, по неофициальной информации, были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока не известно, в чем именно подозревают этих людей.

Задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.

По одной из версий, которую выдвинул «Вечерний Брест», белорусская сторона в такой ситуации придумала схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который здесь обрабатывался, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.

Office Life изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был довольно скромным: часто в пределах статистической погрешности. Затем поставки из РФ стали резко увеличиваться, составляя от 600 до 900 т в месяц. Если в январе 2019 года эта статья импорта для Беларуси составляла около $21 тыс., то в июне она уже приближалась к $350 тыс., в июле — более $370 тыс. Одновременно с этим был скачок экспорта «прочего сахара в твердом состоянии» в РФ в сентябре — почти 30 тыс. т. Возможно, российский сахар-сырец мог использоваться в производстве сахара для отечественного рынка. Тогда себестоимость получилась бы ниже, чем при производстве только из своего сырца.


Инфографика: belstat.gov.by
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