Сахарное дело могли возбудить из-за махинаций с российским сырьем

Ранее, по неофициальной информации, были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока не известно, в чем именно подозревают этих людей.





Задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.





По одной из версий, которую выдвинул «Вечерний Брест», белорусская сторона в такой ситуации придумала схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который здесь обрабатывался, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.





Office Life изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был довольно скромным: часто в пределах статистической погрешности. Затем поставки из РФ стали резко увеличиваться, составляя от 600 до 900 т в месяц. Если в январе 2019 года эта статья импорта для Беларуси составляла около $21 тыс., то в июне она уже приближалась к $350 тыс., в июле — более $370 тыс. Одновременно с этим был скачок экспорта «прочего сахара в твердом состоянии» в РФ в сентябре — почти 30 тыс. т. Возможно, российский сахар-сырец мог использоваться в производстве сахара для отечественного рынка. Тогда себестоимость получилась бы ниже, чем при производстве только из своего сырца.









Инфографика: belstat.gov.by