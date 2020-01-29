На это указывают результаты стресс-тестов, проведенных Национальным банком РБ. Такие данные привел заместитель председателя правления Нацбанка РБ Дмитрий Калечиц в докладе «Обеспечение финансовой стабильности в 2019 году и задачи на 2020 год», прочитанном на расширенном заседании правления банка 23 января.





Но в настоящее время ситуация в банковской системе РБ далека от критической. В целом, как сообщил Дмитрий Калечиц, доля необслуживаемых активов у белорусских банков в целом по итогам 2018 года составила 4,6%, в частности, по задолженности юридических лиц — 6,8%, а в иностранной валюте — 7,3%.





Дмитрий Калечиц также сообщил, что величина необслуживаемых активов у банков за год сократилась до 2,7 млрд. рублей с 2,8 млрд. рублей на начало 2019 года. На 97% данные активы состоят из задолженности юридических лиц. При этом активы, подверженные кредитному риску, выросли в 2019 году на 5,9%.





В то же время, по оценке Нацбанка, объем потенциальных рисков в широком определении, связанных с недостаточной кредитоспособностью крупнейших государственных предприятий, составляет около 15,6% белорусского ВВП.





В Нацбанке в настоящее время озабочены недостаточной отдачей белорусской экономики от предоставленных кредитных ресурсов. На этот момент обратил внимание другой заместитель председателя правления Нацбанка — Сергей Калечиц в докладе «Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка — итоги за 2019 год и задачи на 2020 год». Он отметил недостаточную проработку предприятиями своих бизнес-планов.









Физические лица более исправно обслуживают свои банковские кредиты, чем юридические лица, но Нацбанк для противодействия потенциальным рискам принимает меры, направленные на снижение темпов кредитования населения.





В результате темпы прироста потребительского кредитования в 2019 году сократились до 25% с 45,7% в 2018 году. Но темпы роста объемов кредитования недвижимости остались на уровне позапрошлого года и составили около 20%.