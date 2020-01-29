28 января — ровно через год после задержания прямо в рабочем кабинете, он приехал из СИЗО домой. Об этом TUT.BY сообщили работники предприятия.





Вместе с Валерием Касперовичем меру пресечения изменили также его бывшему заместителю Виктору Славецкому и руководителю частной компании «Витебскторг» Михаилу Славецкому. Все трое — фигуранты одного и того же уголовного дела.





За год, пока Касперович находился под арестом, коллектив «Витебскмясомолпрома» три раза просил президента вернуть им руководителя. В последний раз с такой просьбой люди обращались недавно, 20 января. К прежним аргументам добавился еще один — крайне важный: госэкспертиза заключила, что ущерба предприятию Касперович не нанес.





— Наверное, президент нас услышал! Мы очень рады, что наш директор уже не в следственном изоляторе, а дома, пусть и под домашним арестом. Весь коллектив просто воспрял духом! — говорят работники «Витебскмясомолпрома». — У нас теперь появилась большая надежда, что все испытания закончатся, и наш руководитель вернется на работу.





Что случилось

28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для ареста стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.





Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.





Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).





«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.





Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.





30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.





Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.





После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа 2019 года окончательно оправдан судом), работники «Витебскмясомолпрома» снова написали письмо президенту.





В нем попросили разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.





13 ноября Могилевский областной суд начал рассматривать уголовное дело — и в этот же день закончил. Валерий Касперович потребовал отвод следователя Иванова, который вел дело: по мнению обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».





Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.









В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз — обратились к Александру Лукашенко с просьбой вернуть им руководителя.





В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерб предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль. Заключение выполнено на основании запроса в ГКСЭ защитника Касперовича — адвоката юридической консультации Ленинского района Минска Ольги Калины.





— За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основанием для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый, горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные, — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте.