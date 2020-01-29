— Вот спрашивают меня однажды в Швейцарии: «Почему вы в ВТО не вступаете?» Я говорю, что мы не кигризы, которые на лошадей запрыгнули и рванули вперед по степям. Мы живем на болоте, если побежим, так сразу вниз с головой. Поэтому мы с палочкой потихонечку прощупываем почву, чтобы не провалиться.





Так вот у старого поколения нет нынешнего мышления, они не знают рыночной экономики, но они научились жизни и, понятное дело, боятся оступиться. Поэтому они действуют осторожно.





Но проблема не только в этом. Это многоплановая ситуация. Во-первых, когда была плановая система, перед руководителем и коллективом стояла задача произвести. Из чего, куда и зачем, их не интересовало. Тогда же один завод делал одно, второй — другое, третий все это собирал. Весь процесс был распланирован.





Время изменилось, а тенденция «давай побольше» местами сохранилась. При этом не все объемы, которые мы выпускаем, необходимы. Нужно ровно столько, сколько можно продать. А некоторые руководители думают о том, чтобы выпускать продукцию, но не изучают рынок.





Как говорил мне один экономист из Испании, представитель МВФ: «У вас много хорошего, а только настоящего менеджмента пока нет». И это правда.





Во-вторых, у нас очень большие затраты на производство и лишняя численность рабочих. Это обратная сторона социального государства. Когда президент ставит задачу сохранить рабочие места, он выполняет социальную задачу — заботится о том, чтобы не было резкого роста безработных.









Чтобы люди находили работу, нам надо не только наращивать объемы производства, а активно развивать сферу услуг. Едешь у нас по дороге, и на сто километров — пустота, а заезжаешь в Польшу или выезжаешь из Киева — каждые сто метров стоит кафе, заправочная, ремонтная.





Так что пока не существует условий для того, чтобы часть людей перешла с промышленных предприятий в сферу услуг, частный бизнес, многого не изменишь.





Кстати, из-за избытка рабочей силы и с инвестициями, бывает, не складывается. Получает инвестор предприятие с 5−10 тысячами работников…