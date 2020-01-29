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Белорусский рубль снова сдает позиции: на этот раз сильно подорожал российский

Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,33% и покинула минимум за месяц благодаря сильному ослаблению белорусского рубля к российской валюте. Доллару удалось удержаться на максимуме за 296 дней.

С начала недели валютная корзина подорожала на 0,18%, а с начала года на 0,26%.

Курс доллара сегодня остался без изменений на уровне 2,1283 BYN/USD. Выше этой отметки доллар не поднимался уже почти 10 месяцев.

Кус евро упал на 0,0033 BYN до 2,3421 BYN/EUR. С начала января курс евровалюты снизился на 0,0216 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0226 BYN до 3,4091 BYN/100 RUB и покинул минимум за 35 дней. За предыдущие 11 торгов российский рубль обвалился на 0,0806 BYN.

С начала года рубль РФ подорожал всего на 0,0109 BYN.


Центробанк России

Сегодня российский рубль укрепляется к евро и доллару на бирже в Москве. Это позволило Банку России опустить официальный курс доллара на завтра на 44 копейки до 62,3934 российских рублей. Доллар покинул максимум за полтора месяца, но с начала января он подорожал на 49 копеек.

Официальный курс евро на завтра упал на 55 копеек до 68,6764 российских рублей и оставил максимум за две недели. С начала января евро подешевел на 70 копеек.
Источник: select.by
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