Белорусский рубль снова сдает позиции: на этот раз сильно подорожал российский
Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,33% и покинула минимум за месяц благодаря сильному ослаблению белорусского рубля к российской валюте. Доллару удалось удержаться на максимуме за 296 дней.
С начала недели валютная корзина подорожала на 0,18%, а с начала года на 0,26%.
Курс доллара сегодня остался без изменений на уровне 2,1283 BYN/USD. Выше этой отметки доллар не поднимался уже почти 10 месяцев.
Кус евро упал на 0,0033 BYN до 2,3421 BYN/EUR. С начала января курс евровалюты снизился на 0,0216 BYN.
Курс российского рубля подскочил на 0,0226 BYN до 3,4091 BYN/100 RUB и покинул минимум за 35 дней. За предыдущие 11 торгов российский рубль обвалился на 0,0806 BYN.
С начала года рубль РФ подорожал всего на 0,0109 BYN.
Центробанк России
Сегодня российский рубль укрепляется к евро и доллару на бирже в Москве. Это позволило Банку России опустить официальный курс доллара на завтра на 44 копейки до 62,3934 российских рублей. Доллар покинул максимум за полтора месяца, но с начала января он подорожал на 49 копеек.
Официальный курс евро на завтра упал на 55 копеек до 68,6764 российских рублей и оставил максимум за две недели. С начала января евро подешевел на 70 копеек.
Источник: select.by
13:58 29/01/2020
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